Koković posle pobede u Ivanjici: Mogu samo da čestitam momcima!

Trener Železničara Radomir Koković sumirao je utiske posle pobede nad Javorom u Ivanjici kreirane preokretom i golom Kvakua Karikarija u nadoknadi vremena – 2:1.

– Jako teška utakmica, čudna. Mi smo se dosta poremetili povredom Pirgića. Posle toga smo izgubili kontrolu i pokušali na poluvremenu izmenom da se malo više izbalansiramo. Primili smo nesrećno gol, međutim, nismo odustajali, dali smo gol za 1:1. U trenucima kad je bilo nerešeno, napravili smo rotacije koje apsolutno nikada nismo trenirali ni objašnjavali na sastancima u varijanti gde su Džasper i Šekularac igrali dva zadnja vezna, gde smo imali dva špica, Pedra koji je povređen, međutim, mi se nalazimo u dobrom momentumu i taj neki pobednički mentalitet i talas na kome smo trenutno nas je doveo do gola. Mogu samo da na kraju čestitam momcima na igri, borbi i želji da se ostvari pobeda – izjavio je Koković posle utakmice 30. kola Superlige Srbije.

Železničar ovom pobedom obezbeđuje četvrtu poziciju pred ulazak u plej-of.

Fudbaleri Železničara su u 30. kolu Superlige Srbije preokrenuli rezultat u Ivanjici i savladali Javor sa 2:1. Nakon što je Javor poveo u 51. minutu, autogol Petrovića i pogodak Kvaku Karikarija u drugom minutu nadoknade osigurali su trijumf i plasman u plej-of sa četvrte pozicije.

