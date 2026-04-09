Romska zastava na Gradskoj kući u Vršcu kao simbol ravnopravnosti i zajedništva

VRŠAC – Povodom obeležavanja Svetskog dana Roma, 8. aprila, na zgradi Gradske kuće u Vršcu tradicionalno je, uz državnu, pokrajinsku i gradsku, istaknuta i romska zastava.

Ovaj čin predstavlja simboličan gest poštovanja i uvažavanja romske zajednice u Vršcu, koja decenijama aktivno doprinosi razvoju i kulturnom bogatstvu grada.

Gradonačelnica Dragana Mitrović: Nastavljamo borbu za jednake šanse

Čestitajući praznik svim sugrađanima romske nacionalnosti, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović naglasila je važnost inkluzije i zajedničkog suživota.

„Svim našim sugrađanima romske nacionalnosti upućujem srdačne čestitke, uz zahvalnost što zajedno gradimo Vršac kao zajednicu u kojoj se neguju razumevanje, poštovanje i jednake šanse za sve. Grad Vršac će i u budućnosti nastaviti da bude primer dobre prakse u oblasti inkluzije Roma, kroz ulaganje u obrazovanje, socijalnu podršku i kreiranje uslova za ravnopravno učešće u svim segmentima društvenog života”, poručila je gradonačelnica Mitrović.

Posvećenost inkluziji

Lokalna samouprava grada Vršca ostaje posvećena sprovođenju programa koji direktno utiču na poboljšanje kvaliteta života romske zajednice, pre svega kroz podršku u obrazovnom sistemu i programe ekonomskog osnaživanja, čime se potvrđuje status Vršca kao multikulturalne i inkluzivne sredine.

(Grad Vršac)