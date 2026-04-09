Običaji i verovanja na Veliki četvrtak: Šta treba ispoštovati

14:00
09.04.2026
Pravoslavni vernici danas obeležavaju Veliki četvrtak, koji se smatra jednim od najvažnijih dana u okviru Strasne sedmice, nedelje koja prethodi najvećem hrišćanskom prazniku- Vaskrsu.
Na ovaj sveti dan hrišćani se sećaju nekoliko ključnih događaja iz života Isusa Hrista- Tajne večere, ustanovljenja Svetog pričešća, pranja nogu učenicima i izdaje Jude- početak Hristovog stradanja.
U crkvama se služi jedno od najdužih bogosluženja u godini, uz čitanje 12 Jevanđelja o stradanju Hristovom.
Običaji u SrbijiU nekim krajevima Srbije, na primer pirotskom kraju, farbanje jaja počinje već danas. Prvo jaje se uvek farba u crveno i zove se „čuvarkuća“, a čuva se tokom cele godine kao zaštita doma.
Foto: PexelsNa ovaj dan se tradicionalno sređuje kuća. Veruje se da se time „izbacuje zlo“ i dočekuje praznik u čistoći.
Dan se provodi u tišini, molitvi i smirenju. Izbegavaju se svađe, veselja i glasna muzika.
Takođe, naši stari su verovali da na Veliki četvrtak „ne valja ništa pozajmljivati“ iz kuće.
