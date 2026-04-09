NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu OFAC

13:00

09.04.2026

Foto: NIS

Kompanija NIS podnela je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila 2026. godine, kada ističe važenje prethodno odobrene licence.

Podnošenje zahteva predstavlja nastavak kontinuiranih aktivnosti kompanije usmerenih na očuvanje stabilnosti poslovanja u složenim okolnostima. U tom kontekstu, istaknut je značaj koji NIS ima za energetsku sigurnost Republike Srbije, posebno u uslovima izraženih izazova na globalnom tržištu nafte. U zahtevu je, takođe, naglašeno da je licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena do 22. maja, 2026. godine.

Kompanija NIS i ovoga puta izražava zahvalnost svim domaćim i međunarodnim institucijama na podršci i obezbeđivanju kontinuiranog rada kompanije.

(Pančevac)

