Aleksa Rakonjac osvojio srebro u Granadi

Srpski strelac Aleksa Rakonjac osvojio je danas srebrnu medalju vazdušnom puškom na Svetskom kupu u Granadi.

Rakonjac je do svoje prve seniorske medalje ;na velikim takmičenjima u pojedinačnim olimpijskim disciplinama ;došao sa 253 kruga, 0,9 manje od Kineza Lihaa Šenga, koji je osvojio zlato.

Bronza je pripala Šveđaninu Viktoru Lindgrenu sa 230,9 krugova.

„Veoma sam srećan što sam na ovaj način otvorio sezonu u kojoj mi je, kao i ostalima, glavni cilj Svetsko prvenstvo u Dohi, na kome će se deliti prve olimpijske kvote. Uspeo sam da održim visok nivo hitaca od početka do kraja finala. Kada je postalo jasno da osvajam medalju bio sam rasterećeniji, pokušao sam da stignem i prestignem vodećeg Šenga, nisam uspeo, ali i sa srebrom sam vrlo zadovoljan. Drugi put u karijeri sam stigao do finala Svetskog kupa, posle petog mesta u Minhenu prošle godine, i stigao do odličja“, naveo je Rakonjac, a preneo Streljački savez Srbije (SSS).

Pored Rakonjca, na Svetskom kupu se danas takmičila i srpska strelkinja Aleksandra Havran, ;u eliminacijama u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.

Havran je završila kao šesta u svojoj grupi sa 590 krugova i u petak će nastaviti takmičenje u kvalifikacijama.

Ranije danas su i selekcije Srbije puškom i pištoljem obezbedile plasman na finalni turnir Evropske lige mladih, koji će u oktobru biti održan u Letoniji.

Oba tima su zabeležila po tri pobede i poraz na kvalifikacionom ;turniru Regiona „Istok“ u Osijeku. Srpski tim puškom je zauzeo prvo mesto, a pištoljem treće mesto.

(Beta)