Aleksa Rakonjac osvojio srebro u Granadi

Srpski strelac Aleksa Rakonjac osvojio je danas srebrnu medalju vazdušnom puškom na Svetskom kupu u Granadi.
20:00
09.04.2026
Rakonjac je do svoje prve seniorske medalje ;na velikim takmičenjima u pojedinačnim olimpijskim disciplinama ;došao sa 253 kruga, 0,9 manje od Kineza Lihaa Šenga, koji je osvojio zlato.
Bronza je pripala Šveđaninu Viktoru Lindgrenu sa 230,9 krugova.
Pored Rakonjca, na Svetskom kupu se danas takmičila i srpska strelkinja Aleksandra Havran, ;u eliminacijama u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava.
Havran je završila kao šesta u svojoj grupi sa 590 krugova i u petak će nastaviti takmičenje u kvalifikacijama.
Ranije danas su i selekcije Srbije puškom i pištoljem obezbedile plasman na finalni turnir Evropske lige mladih, koji će u oktobru biti održan u Letoniji.
Oba tima su zabeležila po tri pobede i poraz na kvalifikacionom ;turniru Regiona „Istok“ u Osijeku. Srpski tim puškom je zauzeo prvo mesto, a pištoljem treće mesto.
(Beta)