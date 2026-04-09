Formiran Savet za prava deteta, uvodi se nova kontrola sistema!

Na današnjoj sednici Vlade Republike Srbije formiran je Savet za prava deteta, kao jedan od ključnih mehanizama za zaštitu i ostvarenje prava deteta.

Među najvažnijim zadacima Saveta je da prati primenu propisa u oblasti ostvarivanja i zaštite prava deteta, da predlaže i daje mišljenje u cilju izmene i dopune postojećih i donošenja novih propisa, kao i da razmatra primenu potvrđenih međunarodnih ugovora u oblasti prava deteta i da daje predloge radi unapređenja njihove primene.

Takođe, Savet razmatra primenu dokumenata javne politike u oblasti prevencije i zaštite dece od nasilja, kao i Opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja. Savet razmatra i ostvarivanje međuresornog i multidisciplinarnog pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava deteta, a bavi se i drugim pitanjima od značaja za zaštitu prava deteta.

Na ovaj način uspostavljena je institucionalna struktura za kontinuiran razvoj i zaštitu prava deteta, unapređenja međuresornog dijaloga, praćenje napretka u oblasti prava deteta i unapređenje pravnog okvira i javnih politika koje se odnose na prava deteta.

U radu Saveta koji, pored predsednika i sekretara, broji još 23 člana, učestvovaće predstavnici svih ključnih ministarstava, predstavnici civilnog društva i akademske zajednice.

Savet za prava deteta je međuresorno telo koje je i ranije imalo važnu ulogu u koordinaciji politika u oblasti prava deteta. Njegovo uspostavljanje predstavlja važan korak u jačanju institucionalnog okvira za unapređenje i zaštitu prava deteta u Republici Srbiji.

Savet će imati značajnu koordinacionu i savetodavnu ulogu, kako u procesu izrade novog Programa za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, uključujući razmatranje i validaciju ključnih faza procesa, tako i u širem praćenju njegove implementacije, kao i stanja u oblasti prava deteta i svih drugih relevantnih politika i mera koje se sprovode u ovoj oblasti.

Za predsednika Saveta za prava deteta imenovana je Jelena Žarić Kovačević, ministar za brigu o porodici i demografiju, dok stručnu i administrativno-tehničku podršku tom telu, prema Odluci Vlade o osnivanju, daje Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju.

(24sedam)