Zaboravite IT: Nova profesija u Srbiji donosi platu veću od 4.600 evra

Dok se svet pita da li će veštačka inteligencija ukinuti radna mesta, tržište rada u Srbiji šalje potpuno drugačiju poruku – stručnjaci za AI nikada nisu bili traženiji, a njihove plate već sada premašuju i najplaćenije IT pozicije.

Prema podacima sajta HelloWorld, potražnja za AI stručnjacima u 2025. godini skočila je za više od 80 odsto u odnosu na prethodnu. Iako broj oglasa i dalje nije ogroman (347 u 2025. naspram 192 u 2024.), trend rasta jasno pokazuje da se tržište ubrzano menja.

Ovaj trend nije rezervisan samo za Srbiju – globalno gledano, AI zanimanja spadaju među najbrže rastuće, dok plate stručnjaka sa ovim veštinama rastu čak dvostruko brže u odnosu na druge sektore.

U isto vreme, celokupno IT tržište u Srbiji beleži pad od oko 16 odsto kada je reč o broju oglasa. Upravo zato rast AI pozicija deluje još upečatljivije – dok ostatak sektora stagnira, ovaj segment beleži pravi procvat.

Dok se svet pita da li će veštačka inteligencija ukinuti radna mesta, tržište rada u Srbiji šalje potpuno drugačiju poruku – stručnjaci za AI nikada nisu bili traženiji, a njihove plate već sada premašuju i najplaćenije IT pozicije.

Prema podacima sajta HelloWorld, potražnja za AI stručnjacima u 2025. godini skočila je za više od 80 odsto u odnosu na prethodnu. Iako broj oglasa i dalje nije ogroman (347 u 2025. naspram 192 u 2024.), trend rasta jasno pokazuje da se tržište ubrzano menja.

Ovaj trend nije rezervisan samo za Srbiju – globalno gledano, AI zanimanja spadaju među najbrže rastuće, dok plate stručnjaka sa ovim veštinama rastu čak dvostruko brže u odnosu na druge sektore.

U isto vreme, celokupno IT tržište u Srbiji beleži pad od oko 16 odsto kada je reč o broju oglasa. Upravo zato rast AI pozicija deluje još upečatljivije – dok ostatak sektora stagnira, ovaj segment beleži pravi procvat.

Ko sve traži AI stručnjake?

Iako IT kompanije i dalje prednjače, sve više industrija ulazi u trku za ovim kadrom. Finansijski sektor i osiguranje već su duplirali broj oglasa, dok telekomunikacije beleže višestruki rast.

AI više nije rezervisan samo za tehnološke gigante – domaće firme ga sve češće uvode u oblasti poput HR-a, analitike i e-trgovine.

Na listi najtraženijih zanimanja nalaze se AI inženjeri, softverski developeri sa AI veštinama i ML inženjeri – pozicije koje su donedavno bile gotovo nepostojeće na domaćem tržištu.

Iskustvo presudno, juniori u drugom planu

Poslodavci najviše traže medior stručnjake, koji čine čak 57 odsto oglasa, dok seniori učestvuju sa oko 32 odsto. Za juniore ima najmanje mesta – svega 6,6 odsto oglasa, što jasno pokazuje da kompanije žele ljude koji mogu odmah da daju rezultate.

Rad od kuće i dalje dominantan

Kada je reč o načinu rada, hibridni model beleži veliki rast – sa 11 na 22,5 odsto. Remote rad i dalje dominira, ali njegov udeo blago opada. Najviše prilika i dalje je u Beogradu i Novom Sadu, ali fleksibilni modeli rada otvaraju vrata i kandidatima iz drugih gradova.

Plate koje obaraju rekorde

AI zanimanja već sada spadaju među najplaćenije u zemlji. Prosečna plata za senior IT pozicije iznosi oko 4.600 evra mesečno, dok AI stručnjaci često zarađuju i više od toga. Kod juniora početne zarade su oko 1.000 evra, ali sa znatno bržim rastom u odnosu na ostatak tržišta.

Prema procenama Evropske komisije, veštačka inteligencija će u narednim godinama promeniti ili automatizovati gotovo polovinu postojećih zanimanja. Srbija je već usvojila Strategiju razvoja AI do 2030. godine, čime i institucionalno prati trend koji je na tržištu već uveliko počeo.

Jedno je sigurno – AI poslovi više nisu budućnost, već sadašnjost. A oni koji na vreme uđu u ovu oblast, mogli bi da budu među najplaćenijima na tržištu rada.

