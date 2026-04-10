Raspored mečeva Železničara u plej-ofu Superlige

Fudbaleri Železničara sa četvrtog mesta ulaze u plej-of Superlige Srbije, uz četiri boda više od petoplasiranog Novog Pazara.

Poznat je raspored mečeva koji ih čekaju do kraja sezone.

Na startu plej-ofa, pančevački tim gostuje Partizanu 18. aprila. Samo četiri dana kasnije dočekaće Crvenu zvezdu, dok 26. aprila sledi put u Novi Sad na megdan Vojvodini.

Posle toga, u četvrtom i petom kolu plej-ofa, Železničar je domaćin – najpre OFK Beogradu trećeg maja, pa Radniku devetog.

Poslednje gostovanje u ovoj sezoni zakazano je za 16. maj u Novom Pazaru, a zavesa na Superligu spušta se u Pančevu 23. maja protiv Čukaričkog.

Prvo kolo, 18.04: Partizan – Železničar

Drugo kolo, 22.04: Železničar – Crvena zvezda

Treće kolo, 26.04: Vojvodina – Železničar

Četvrto kolo, 03.05: Železničar – OFK Beograd

Peto kolo, 09.05: Železničar – Radnik

Šesto kolo, 16.05: Novi Pazar – Železničar

Sedmo kolo, 23.05: Železničar – Čukarički

(Pančevac)