Raspored mečeva Železničara u plej-ofu Superlige

10.04.2026
Fudbaleri Železničara sa četvrtog mesta ulaze u plej-of Superlige Srbije, uz četiri boda više od petoplasiranog Novog Pazara.
Poznat je raspored mečeva koji ih čekaju do kraja sezone.
Na startu plej-ofa, pančevački tim gostuje Partizanu 18. aprila. Samo četiri dana kasnije dočekaće Crvenu zvezdu, dok 26. aprila sledi put u Novi Sad na megdan Vojvodini.
Posle toga, u četvrtom i petom kolu plej-ofa, Železničar je domaćin – najpre OFK Beogradu trećeg maja, pa Radniku devetog.
Poslednje gostovanje u ovoj sezoni zakazano je za 16. maj u Novom Pazaru, a zavesa na Superligu spušta se u Pančevu 23. maja protiv Čukaričkog.
Prvo kolo, 18.04: Partizan – Železničar
Drugo kolo, 22.04: Železničar – Crvena zvezda
Treće kolo, 26.04: Vojvodina – Železničar
Četvrto kolo, 03.05: Železničar – OFK Beograd
Peto kolo, 09.05: Železničar – Radnik
Šesto kolo, 16.05: Novi Pazar – Železničar
Sedmo kolo, 23.05: Železničar – Čukarički
(Pančevac)