Kačarevo u znaku Vaskrsa: Najmlađi uživali u tradicionalnim igrama

KAČAREVO – Povodom Vaskrsa, širom južnog Banata organizuju se brojni programi za najmlađe, a jedan od najveselijih i ove godine održan je u Kačarevu. Udruženje Makedonaca „Vardar“ priredilo je tradicionalne Uskršnje igre, uz druženje, takmičenja i slatke nagrade.

U susret najvećem hrišćanskom prazniku, Vaskrsu, u Kačarevu je vladala prava praznična atmosfera. Šarena jaja, osmesi i dečja graja obeležili su još jedno veselo druženje koje su mališani sa nestrpljenjem dočekali.

Da bi doživljaj bio potpun, pobrinuli su se organizatori koji su i ove godine pripremili bogat program.

„Pre svega, oslikavanje jaja. Ima veliki broj učesnika. Zatim trčanje sa jajetom u kašici, a biće i takmičenje u skakanju u vrećama. Roditelji su tu da podrže decu, a kasnije se svi družimo. Ovo je lepa prilika da se svi okupimo“, kaže Živko Petkovski, član Udruženja „Vardar“ Kačarevo.

I dok su se najmlađi takmičili i zabavljali, odrasli su uživali u druženju, potvrđujući da su Uskršnje igre u Kačarevu prerasle u događaj za celu porodicu.

