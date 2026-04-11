Patrijarh Porfirije u Pećkoj Patrijaršiji služio svetu liturgiju

Patrijarh srpski Porfirije služio je, na Veliku subotu Svetu liturgiju u sedištu Srpske pravoslavne crkve – Pećkoj Patrijaršiji, kojoj je prisustvovao verni narod sa Kosova i Metohije.

Patrijarj je u svojoj besedi poželeo da nam Gospod da smirenje i otvori duhovni put da možemo da spoznamo tajnu njegovog silaska u grob.

„Ona nije apstraktna, uopštena kategorija nego izraz ljubavi živoga Boga koji svakoga voli od nas i koji ulazeći u samu maticu smrti, u sam ad, obesnažuje ono što je naš jedini suštinski neprijatelj, a to je smrt. Ona je istovremeno povezana i sa grehom i sa đavolom“, rekao je patrijarh Porfirije.

Patrijarh srpski je istakao da je Gospod sišavši u ad, sišao u centar našeg neprijatelja i iznutra ga pobedio.

„Ne zbog toga što je njemu potrebno bilo jer je on gospodar i života i smrti, nego zato što je to bilo potrebno nama ljudima, svakome od nas, svakome čoveku“, kazao je Porfirije.

Patrijarh Porfirije stigao je na Veliki petak u Pećku Patrijaršiju gde će sa vernim narodom dočekati Vaskrs.

Patrijarha su u patrijaršiji dočekali igumanija manastira, mati Haritina sa monahinjama, iguman manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, otac Mihailo, pećki sveštenici i vernici.

Patrijarh se po dolasku poklonio svetim moštima svojih prethodnika, arhiepiskopa i patrijarha, a zatim je u Pećkoj Patrijaršiji služeno večernje sa iznošenjem plaštanice kojem je prisustvovala i pomoćnica direktora Kancelarije za KiM Milena Parlić.

Patrijarh srpski Porfirije će i na Vaskrs služiti liturgiju u Pećkoj Patrijaršiji, dok će na Vaskršnji ponedeljak služiti u manastiru Visoki Dečani.

Patrijarh srpski Porfirije je i prošle godine na Vaskrs boravio na Kosovu i Metohiji.

(RTS)