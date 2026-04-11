Vaskršnji bazar u Beloj Crkvi: Praznik dečijeg osmeha i radosti

Uskršnji bazar sa pregršt dečijeg osmeha, kreativnosti i radosti održan je danas u Gradskom parku, u organizaciji Turističke organizacija opštine Bela Crkva, Predškolske ustanove „Anđelka Đurić“ i udruženja žena sa teritorije naše opštine, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva, prenosi BCinfo.

Ova vesela praznična proslava okupila je brojne sugrađane, a atmosfera je bila ispunjena smehom i pozitivnom energijom. Uskršnji bazar je posetila i predsednica opštine Bela Crkva Tatjana Kokar i tom prilikom istakla da su najmlađima i posetiocima bazara podeljena dekorisana uskršnja jaja, kolači, slatkiši, sve ono što najviše usrećuje mališane.

Centralno mesto Bazara zauzimali su štandovi ispunjeni rukotvorinama, unikatnim uskršnjim dekoracijama, domaćim proizvodima i kreativnim radovima koje su sa puno ljubavi pripremile vredne žene iz udruženja žena, vaspitačice i mališani iz PU „Anđelka Đurić“.

Igra, smeh i bezbroj osmeha krasili su ovaj dan, a mališani su kući poneli ne samo slatkiše i suvenire, već i pregršt divnih uspomena.