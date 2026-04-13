Uskršnja radionica za decu u Banatskoj Palanci

U porti hrama u Banatskoj Palanci tradicionalno je organizovana je uskršnja radionica za decu iz ovog naseljenog mest, prenosi BC info.

Radionica se svake godine organizuje u saradnji Crkvene opštine Banatska Palanka, Udruženja žena „Palanačkim šorom“ i Osnovne škole „Marko Stojanović“ područno odeljenje Banatska Palanka, uz podršku lokalne samouprave opštine Bela Crkva.

Mališani su uživali u dekorisanju uskršnjih jaja. Organizatori su obezbedili nagrade za prvo, drugo i treće mesto, a sva deca su dobila prigodne poklončiće.

Kroz ovakve susrete, deca stiču nove veštine, razvijaju kreativnost, uče o kulturnom nasleđu i osećaju pripadnost zajednici, dok stariji dobijaju priliku da se aktivno uključe u društveni život i prenesu vrednosti koje su temelj identiteta našeg naroda.

