Vučić čestitao Vaskrs: Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije i svi razgovaraju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Vaskrs vernicima koji ga slave po julijanskom kalendaru.

On je uputio video poruku da su porodično okupljanje i sloga najvažniji, poželevši srećan najveći hrišćanski praznik.

– Porodični sto nije samo sto. To nije samo nešto od drveta, ili plastike ili metala. Porodični sto je mesto gde se okupljaju generacije i svi razgovaraju. Srećan najveći hrišćanski praznik. Hristos vaskrse – poručio je predsednik u objavi na svom instagram profilu avucic.