Vaskršnji pokloni Železničara za „Zvuci srca“ i „Neven“

Železničar je još jednom pokazao da klub nije samo sportski kolektiv, već važan deo zajednice koja brine i pruža podršku onima kojima je to najpotrebnije.

Za uskršnje praznicime, prvotimci Nemanja Vidojević, Stefan Mitrović, Davorin Tošić, Kristijan Šekularac i Janko Jevremović – kao i drugi predstavnici kluba, uključujući i članove uprave – posetili su kafić i radionicu „Zvuci srca“ i dnevni boravak „Neven“ u Pančevu, mesta koja svakodnevno pružaju podršku i prostor za razvoj osobama sa smetnjama u razvoju.

U toploj i iskrenoj atmosferi, igrači su proveli vreme u druženju sa korisnicima, razmenili osmehe i pozitivnu energiju, ali i uručili prigodne poklone.

– Zadovoljstvo nam je što smo došli ovde da usrećimo naše drugare iz kafića Zvuci srca, i da im podelimo poklone za Uskrs. Nadam se da smo ih pozitivno iznenadili. Bitno je da smo uključeni u zajednicu i da pomažemo i u ovakvom smislu van terena – istakao je defanzivac Nemanja Vidojević.

Vezista Stefan Mitrović je podelio utiske iz dnevnog boravka „Neven“.

– Drago mi je da smo saigrači i ja ovde, pokušali smo da na neki način ulepšamo ovaj praznik našim drugarima iz Nevena. Nadam se da će biti još ovakvih akcija u kojima ćemo pružati podršku i pažnju onima kojima je to potrebno. Važno je da dajemo dobar primer i van terena – poruka je Mitrovića.

Ova poseta bila je mnogo više od simboličnog gesta – bila je podsetnik na važnost inkluzije, razumevanja i solidarnosti. Kroz ovakve aktivnosti, FK Železničar nastavlja da neguje vrednosti zajedništva i društvene odgovornosti, sa željom da svojim primerom inspiriše i druge.

Klub će i u budućnosti nastaviti da podržava inicijative koje doprinose boljem i humanijem društvu, jer verujemo da su upravo male pažnje i iskrena podrška ono što pravi najveću razliku.

(Pančevac/F Žekezničar)