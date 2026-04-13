Vršački odbojkaši ponovo prvoligaši

Odbojkaši vršačkog Banata, pobedom protiv ekipe Futoga od 3:1, osvojili su prvo mesto u Drugoj ligi Srbije i tako izborili da se sledeću sezonu takmiče u Prvoj ligi Srbije, prenosi RTV Pančevo.

„Ovim uspehom, ponovo smo na mestu, na kojem smo bili pre dvadesetak godina. I odbojkašice našeg kluba, ove sezone napravile su veliki uspeh, osvajanjem drugog mesta u Drugoj ligi srbije. Uz malo sreće, mogle su biti i prve. Velika je perspektiva i budućnost pred našim mladim devojkama. Za nama je vrlo uspešna sezona. OK Banat je dokazao da odbojkaški sport u našem gradu ima veliku perspektivu. Hvala vernoj publici, koja nas redovno prati, kao i gradu na velikoj podršci“, saopštio je OK Banat.

Ovim uspesima, Odbojkaški klub Banat Vršac, postao je i najušpesniji odbojkaški kolektiv u celom Banatu.

