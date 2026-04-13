Oprez za volanom: Počinje velika ROADPOL akcija kontrole brzine

Vozače u Srbiji od 13. do 19. aprila očekuje pojačana kontrola saobraćaja u okviru međunarodne akcije ROADPOL, koja je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekoračenja brzine.

Akciju sprovode pripadnici Uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova, a njen centralni deo biće 15. aprila, kada je planiran takozvani „Speed Marathon“ – neprekidno merenje brzine u trajanju od 24 časa.

Tokom ove akcije policija će kontrolisati brzinu na velikom broju putnih pravaca širom zemlje, kako u naseljenim mestima, tako i van njih, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Iz MUP-a apeluju na vozače da poštuju ograničenja i prilagode brzinu uslovima na putu, podsećajući da je neprilagođena brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda.

