Zvezde savetuju: Veliki dnevni horoskop za ponedeljak, 13. april

Ovan

Posao: Danas biste mogli biti u situaciji gde se od vas traži brz odgovor ili odluka. Ako jasno kažete šta možete da uradite, a šta ne, izbeći ćete dodatni pritisak i vraćanje na istu temu kasnije.

Ljubav: Očekuje vas direktniji razgovor sa partnerom – moguće je da se otvara konkretno pitanje koje je stajalo po strani. Ako budete izbegavali odgovor, razgovor može otići u napet pravac.

Zdravlje: Višak energije, ali i nervoza.

Bik

Posao: Nije isključeno da dobijete informaciju koja nije do kraja tačna ili jasna. Trebalo bi da sve proverite pre nego što donesete konačnu odluku.

Ljubav: Možete primetiti da partner menja raspoloženje ili reaguje drugačije nego inače. Ako ne insistirate odmah na objašnjenju, situacija će se postepeno smiriti.

Zdravlje: Potreban vam je mir.

Blizanci

Posao: Očekuje vas više razgovora nego konkretnih rezultata, ali iz tih razgovora možete izvući korisnu informaciju ili pravac za dalje.

Ljubav: Moguće je da komunikacija sa partnerom krene lagano, pa pređe u ozbiljniji ton. Slobodni, moguće je da kroz razgovor ili dopisivanje dođe do poziva za druženje ili izlazak. Ako prihvatite spontani predlog, kontakt može otići u zanimljivijem pravcu nego što ste očekivali.

Zdravlje: Mentalni umor.

Rak

Posao: Danas biste mogli završiti nešto što već duže odlažete, ali samo ako se fokusirate i ne dozvolite da vas drugi prekidaju.

Ljubav: Nije isključeno da očekujete više pažnje nego što dobijate tog dana. Ako reagujete mirno, situacija će se stabilizovati i izbeći ćete nepotrebnu raspravu.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Lav

Posao: Moguće je da dođe do promene plana ili drugačijeg zahteva nego što ste očekivali. Ako se prilagodite na vreme, zadržaćete kontrolu nad situacijom.

Ljubav: Slobodni, danas biste mogli biti u situaciji gde se javlja jaka hemija kroz izlazak, druženje ili kontakt sa osobom koja ne skriva interesovanje. Ako se prepustite trenutku, može doći do vrlo direktnog flerta ili poziva na viđanje.

Zdravlje: Napetost i potreba za kretanjem.

Devica

Posao: Očekuje vas vraćanje na detalj koji nije bio do kraja završen. Možete rešiti sve uspešno ako ne žurite i radite korak po korak.

Ljubav: Moguće je da dobijete nejasan odgovor ili ponašanje koje vas zbunjuje. Trebalo bi da ne analizirate previše, jer će se situacija sama razjasniti.

Zdravlje: Osetljiv stomak.

Vaga

Posao: Danas biste mogli biti između dve opcije i moraćete da donesete odluku bez da ste potpuno uvereni, ali ako se oslonite na sopstveno iskustvo, nećete pogrešiti.

Ljubav: Očekuje vas nesklad u željama – vi želite jedno, partner drugo. Slobodni, nije isključeno da dobijete poziv za viđanje ili druženje preko prijatelja ili poznanika. Ako izađete, susret može biti zanimljiviji nego što ste očekivali.

Zdravlje: Umor.

Škorpija

Posao: Moguće je da ćete morati da preuzmete više obaveza nego što ste planirali jer drugi ne završavaju svoj deo.

Ljubav: Danas biste mogli reagovati žustrije nego što je potrebno na neku situaciju. Ako se zaustavite na vreme, izbeći ćete konflikt i nepotrebno zatezanje odnosa.

Zdravlje: Moguća napetost.

Strelac

Posao: Očekuje vas više obaveza nego što ste planirali, pa će biti važno da napravite jasne prioritete.

Ljubav: Moguće je da se plan promeni i završite u izlasku ili društvu koje niste planirali. Upravo tu može doći do novog zanimljivog poznanstva.

Zdravlje: Pad energije.

Jarac

Posao: Danas biste mogli biti u situaciji gde morate brzo da presečete i postavite granicu. Ako to uradite na vreme, rešavate problem.

Ljubav: Očekuje vas ozbiljniji razgovor koji ide ka razjašnjenju situaicije u kojoj se nalazite.

Zdravlje: Napetost.

Vodolija

Posao: Moguće je da dobijete ideju ili rešenje koje dolazi iznenada. Možete to odmah iskoristiti.

Ljubav: Danas biste mogli primetiti da se odnos menja iz časa u čas – bliskost pa distanca. Ako ne reagujete naglo, situacija će se stabilizovati.

Zdravlje: Nervoza.

Ribe

Posao: Bićete u situaciji gde morate dodatno proveriti informacije pre nego što donesete odluku.

Ljubav: Moguće je da očekujete više nego što druga strana daje tog dana. Ako jasno kažete šta želite, odnos može ići u boljem pravcu.

Zdravlje: Pad energije.