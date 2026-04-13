Dolina protutnjala kroz Brestovac: Padinci sigurni na gostovanju

Fudbaleri Doline iz Padine ostvarili su važnu i potpuno zasluženu pobedu na gostovanju u Banatskom Brestovcu, savladavši domaću Budućnost rezultatom 3:1 u okviru 21. kola Prve južnobanatske lige.

Od samog starta meča, gosti iz Padine nametnuli su svoj ritam, pokazavši odlučnost i ofanzivan pristup. Bolja igra krunisana je u 25. minutu, kada je Marko Kelečević preciznim udarcem doneo prednost Dolini, sa kojom se otišlo na odmor.

Drugo poluvreme donelo je više uzbuđenja. Iako je Budućnost uspela da izjednači u 64. minutu i na kratko unese neizvesnost, reakcija Padinaca bila je ekspresna. Samo tri minuta kasnije, Aleksandar Ilić vraća prednost svom timu, a tačku na ovaj susret stavlja Renato Jovnas pogotkom u 72. minutu za konačnih 3:1.

Ovim trijumfom, fudbaleri Doline potvrdili su odličnu formu i karakter, pokazavši da su s pravom jedan od najozbiljnijih timova u ligi. Čestitke igračima na borbenosti i novim bodovima koji putuju za Padinu!

(Pančevac/Elena Sladeček Šimak)