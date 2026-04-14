Država daje 50.000 dinara: Prijave su otvorene još samo do petka

11:54

14.04.2026

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2026. za koji je predviđeno ukupno 14 miliona dinara, otvoren je do 17. aprila.
Ovaj konkurs raspisao je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u cilju unapređenja organske proizvodnje u Vojvodini.

Kako je objavljeno u konkursu minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi je 50.000 dinara, a maksimalni dva miliona dinara.

Pravo na podsticaje ostvaruju fizička i pravna lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, kao i  verske zajednice, crkve i manastiri.

