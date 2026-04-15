Čuvari tradicije i srca Uzdina: Dve decenije Udruženja žena Bakice
Simbolika početka često određuje put, a Udruženjr žena „Bakice“ iz Uzdina već dve decenije čuva rumunsku tradiciju i identitet. Naime, na Međunarodni dan žena, grupa vrednih i posvećenih meštanki okupila se sa plemenitim ciljem: da od zaborava otrgnu tradiciju, identitet i kulturno nasleđe svog kraja, prenosi RTV Pančevo. Danas, dve decenije kasnije, „Bakice“ su postale nezaobilazan stub očuvanja rumunske kulture u Banatu.
Misija koja živi kroz autentičnost
Od samog osnivanja, udruženje je postavilo visoke standarde. Njihova misija nikada nije bila puko okupljanje, već stvaranje prostora u kojem se tradicija aktivno živi i prenosi. Kroz decenije rada sa ženama iz seoskih sredina, izgrađen je prepoznatljiv identitet zasnovan na autentičnosti, zajedništvu i neraskidivoj vezi sa korenima.
Jedna od članica udruženja ponosno ističe šta za njih znači ovaj zajednički rad:
„Naše udruženje nije samo mesto gde vezemo i tkamo, to je naša druga kuća. Svaki motiv na košulji koji spasimo od zaborava i svaka pesma koju naučimo mlađe generacije, naša je pobeda nad vremenom. Dok god se čuje naš jezik i vidi naš rad, naše selo će imati dušu.“
Ambasadorke kulture širom granica
Rad „Bakica“ odavno je prevazišao granice Uzdina i opštine Kovačica. Njihova posvećenost detaljima, narodnoj nošnji i starim zanatima prepoznata je na brojnim izložbama i manifestacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Brojne nagrade i priznanja u njihovim vitrinama nisu samo ukras, već svedočanstvo o tome koliko je važno ostati dosledan sebi u savremenom svetu.
Most između prošlosti i budućnosti
Ono što priči o „Bakicama“ daje posebnu snagu jeste pogled u budućnost. Tradicija u Uzdinu nije samo slovo na papiru – ona teče kroz nove generacije. Sve veći broj mladih devojaka priključuje se udruženju, učeći stare zanate i veštine od svojih baka, čime se osigurava da će se uzdinski vez i običaji ponosno čuvati i u decenijama koje dolaze.
Bakice iz Uzdina su više od udruženja. One su čuvari identiteta, svedoci vremena i živi most između generacija. Njihova priča nas podseća da je snaga jedne zajednice upravo u korenima koje s ljubavlju negujemo.
(Pančevac)