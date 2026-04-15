Osnovci u Alibunaru dobijaju besplatne udžbenike

Budžet male južnobanatske opštine Alibunar, koja se ubraja u nedovoljno razvijena mesta, lane je prvi put premašio milijardu dinara, pa je, stoga, lokalna samouprava rešila da deo tog suficita usmeri na kupovinu udžbenika za sve osnovce sa svoje teritorije.

Novom merom, donetom na poslednjoj lokalnoj skupštini, biće obuhvaćeni svi đaci od prvog do osmog razreda, koji već ne ostvaruju to pravo po nekom drugom osnovu.

Odluka će značajno rasteretiti kućni budžet meštana, naročito porodica koje imaju više đaka. Ilustracije radi, komplet udžbenika za prvi razred trenutno košta do 12.000, a za osmi razred i do 20.000 dinara. U toj opštini, inače, ima oko 1.300 osnovaca.

-Nastojimo da život u Alibunaru i okolnim mestima učinimo boljim za porodice sa decom. Ovo je još jedan primer odgovornog ponašanja i brige o potrebama građana, kojom unapređujemo lokalni obrazovni sistem – kaže, za „Novosti“, predsednica opštine Zorana Bratić.

Ona je podsetila da lokalna samouprava godinama finansira i troškove prevoza školaraca, a da od 2022. svim osnovcima obezbeđuje i besplatnu školsku užinu. Nagrađuju i najbolje učenike završnih razreda, dok su prvacima do sada kupovali rančeve i školski pribor.

