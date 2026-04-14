Vučić na proslavi Dana jedinice Kobre: Danas je vaša jedinica jedan od stubova sistema odbrane

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je vojnoj svečanosti povodom Dana Odreda vojne policije specijalne nametne „Kobre“ u kasarni „Vaša Čarapić“.

„Gradili smo nešto što niko u prethodnih 48 godina nije ni pomislio da može da izgradi. Izgradili smo to zahvaljujući vašoj volji, želji, profesionalizmu i odgovornosti.

Svakoga dana na neki način delimo i dobro i zlo. U drugim delovima sistema nisam video takvu odgovornost, profesionalnost i ozbiljnost kao što sam je video u vama, pripadnicima „kobri“. Hvala vam na trudu, radu i angažmanu. Hoću da budete najbolji u svetu, jer sada imate sve uslove.

Danas je vaša jedinica jedan od stubova sistema odbrane i očuvanja bezbednosnog sistema Srbije. Moramo da budemo opremljeni jače, bolje i snažnije nego bilo ko drugi u regionu. Vaš rad u mirnodopskim uslovima jeste garant vaše spremnosti pred svim izazovima.

Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!“

