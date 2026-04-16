Ne kosite travu u maju: Evo šta kažu stručnjaci

Uređen, sveže pokošen travnjak mnogima je i dalje ideal, ali sve više ljudi želi da svoje dvorište pretvori u prirodniji i „življi“ prostor pun cveća i korisnih insekata. Bilo da želite malu livadu ili samo jedan deo dvorišta prepustiti prirodi, stručnjaci upozoravaju na čestu grešku – prečesto košenje u proleće.

Prema savetima Royal Horticultural Society, ako želite da podstaknete rast divljeg cveća, travu u proleće treba ostaviti da miruje. Klasičan travnjak može se kositi jednom nedeljno ili na dve nedelje, ali ako želite cvetnu livadu, najbolje je da ga ne kosite u ovom periodu – tako pomažete oprašivačima i pravite pauzu od održavanja.

Iako mnogi već u aprilu vade kosačice, stručnjaci preporučuju da u maju napravite pauzu. Upravo zato sve je popularnija inicijativa No Mow May – mesec bez košenja. Ideja je jednostavna: tokom maja ne kosite travu kako bi biljke imale vremena da procvetaju.

Kada ponovo kositi?

Ne morate zapustiti ceo travnjak – dovoljno je ostaviti jedan deo nepokošen i pretvoriti ga u malu cvetnu oazu. Košenje možete nastaviti u junu, na primer na svake dve nedelje, ili sačekati još malo ako želite bogatije cvetanje.

Inicijativu „No Mow May“ pokrenula je organizacija Plantlife kako bi skrenula pažnju na nestanak prirodnih livada – čak 97% ih je nestalo od 1930-ih.

Stručnjaci ističu da je ovo jedan od najlakših načina da pomognete prirodi – pustite da rastu maslačci, detelina i bele rade i time pomažete pčelama i leptirima.

U vremenu kada je očuvanje prirode sve važnije, ponekad je dovoljno samo da ne radite ništa – i pustite prirodu da odradi svoje.

(naj.zena.alo)