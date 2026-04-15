U svim školama u Srbiji danas počinje nastava posle prolećnog raspusta

Svi učenici srednjih i osnovnih škola u Srbiji danas se vraćaju na nastavu nakon prolećnog raspusta.

Đaci u centralnoj Srbiji na raspustu su bili od 10. do 14. aprila, dok je raspust za učenike škola u Vojvodini trajao od 3. do 14. aprila.

Osnovci i srednjoškolci su na raspustu od devet dana bili u februaru, za Sretenje.

Učenici u Srbiji neće ići u školu 1. maja kada je državni praznik.

Za sve osnovne i srednje škole, osim vojvođanskih, kalendare rada utvrđuje Ministarstvo prosvete, dok pravilnike rada u školama u Vojvodini određuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje.

Prema tim kalendarima, svi maturanti gimnazija školsku godinu završiće 22. maja, dok je poslednji školski dan za osmake i maturante srednjih stručnih škola 29. maj.

Osnovci od prvog do sedmog razreda časove će imati do petka, 12. juna, a za srednjoškolce koji u ovoj godini pohađaju razred koji nije završni nastava će trajati do 19. juna.

