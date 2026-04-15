Vučić nakon sastanka sa rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije

Predsednika Srbije Aleksandra Vučića sastao se danas sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Sastanak je počeo nešto posle 8 časova u kasarni “Banjica 2” u Beogradu, a prisustvovao je ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, kao i članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba. Završen je nešto pre 10 časova.

Obraćanje predsednika Vučića

– Stanje naše vojne moći, odbrambene potencijale, odbrambene kapacitete, i rekao bih kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bismo mogli da te sposobnosti dodatno unapredimo. Danas sam predložio kao vrhovni komandant Vojske Srbije izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutujuće municije, uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama, i rekao sam, izvukao sam, rekao bih, istorijske pouke za naše oficire. Mnogi od njih su legendarni komandanti iz vremena još NATO agresije, ima mnogo i mladih koji su od njih, ali i od drugih, imali.|

– Digitalizacija i robotizacija naše armije, poručio sam oficirima da u tome učestvuju sa entuzijazmom, rekao je Vučić.

– Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza. U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, očekuju nas velike i važne posete, napravili smo velike narudžbine za našu vojsku, popuna stanja vojnicima i ubojnim sredstvima je nikad veća, ja nikad nisam zadovoljan ali se vidi napredak

– Ništa neće moći da nam promakne sve ćemo da vidimo, imaćemo snažnu PVO odbranu

Sastanku prisustvuje i rukovodstvo Republike Srpske – srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović, predsednik Republike Srpske Siniša Karan, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik.

Predsednik Vučić se na ovaj važan sastanak osvrnuo još juče tokom svečanog obeležavanja i proslave Dana Odreda Vojne policije specijalne namene – Kobre.

Podsetimo, Vučić je tokom obilaska novoizgrađenog objekta Kobri rekao i da “mi moramo da brinemo o svojoj bezbednosti, o svom nebu, moramo da brinemo o našoj deci, o svima, i zato ulažemo mnogo”.

– I taj novac koji ulažemo je ogroman. Ja ne znam da li ste vi bili u starom objektu Kobri, to su bile barake, bukvalno barake. Ja sam, mene je, mene je kao predsednika bilo malo sramota kada sam ih posećivao. Ja sa tim ljudima živim svaki dan, najviše vremena sa njima provodim u svom životu, dakle, više nego sa svojom decom, jer na poslu provodim najviše vremena. I sada sam mnogo srećan što smo uložili mnogo novca u ovo, to su desetine miliona evra, imaće jedan od najekskluzivnijih i najboljih objekata, i već od sledeće godine nema opravdanja zašto su Kazahstan i Kina ispred nas. Mi smo dobri, vrlo dobri, ali oni ljudi su neverovatni, a ja hoću da ih oni dostignu i po tom pitanju.

– I naravno, kupujemo mnogo toga, radi naša vojna industrija, vredno, marljivo, popunjavamo bojevom municijom. Nismo imali, kad kažem pre svega vi, mislim velikim kalibrima, dovoljnu popunu.

– Sutra ćemo od načelnika Generalštaba čuti da li je sada to bolje ili ne. Specijalne jedinice snažimo, jačamo, popuna nam je veoma dobra. Nikada u istoriji nismo imali tako dobru popunu specijalnih jedinica. I još uzimamo ljudi, trudimo se na svaki način da obezbedimo mir i da garantujemo taj mir. Suviše brzo snažimo da bi se bilo ko lako usudio da provodi agresiju protiv Srbije. I dalje nisam dovoljno zadovoljan, ali o tome ćemo moći sutra da govorimo više u detalje, kazao je Vučić.

(Pančevac)