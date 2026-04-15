Ministarstvo poljoprivrede: Poziv za premije za mleko

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal 2026. godine, saopšteno je danas.

Rok za podnošenje zahteva posredstvom platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, počinje danas, a ističe 15. maja 2026. godine.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po novom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava obnovio registraciju za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prvom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Tekst Javnog poziva dostupan je na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, navodi u saopštenju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

