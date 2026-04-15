Vesti Društvo

Ministarstvo poljoprivrede: Poziv za premije za mleko

10:30

15.04.2026

Podeli vest:

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko za prvi kvartal 2026. godine, saopšteno je danas.

Rok za podnošenje zahteva posredstvom platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, počinje danas, a ističe 15. maja 2026. godine.

Pravo na premiju za mleko ostvaruje pravno lice, preduzetnik i nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je pre podnošenja zahteva za premiju za mleko po novom javnom pozivu u Registru poljoprivrednih gazdinstava obnovio registraciju za 2026. godinu.

Premija se ostvaruje za kravlje, ovčije i kozje sirovo mleko proizvedeno i isporučeno u prvom kvartalu 2026. godine, odnosno u periodu od 1. januara do 31. marta 2026. godine.

Tekst Javnog poziva dostupan je na linku OVDE , a sve informacije i na zvaničnoj veb prezentaciji eAgrar, na adresi OVDE, navodi u saopštenju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

(Pančevac)

Tagovi

eagrar Ministarstvo premje za mleko

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.