Vikendice za prvi maj od 50 do 800 evra: Ove lokacije su najtraženije u Srbiji
Iznajmljivanje vikendica i ove godine ostaje jedna od najpopularnijih opcija, iako su cene primetno više nego ranije.
U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene očekuje produženi vikend od tri dana — idealna prilika za beg iz grada.
Velika potražnja, ali ponuda još postoji
Vikendice se često rezervišu unapred zbog velike tražnje, ali i dalje je moguće pronaći slobodne termine — od skromnih brvnara do luksuznih vila sa bazenom i spa sadržajima, piše Blic.
Najveći motiv za iznajmljivanje ostaje boravak u prirodi i beg od gradske gužve.
Najtraženije lokacije u Srbiji
Među najpopularnijim destinacijama izdvajaju se:
Zlatibor
Fruška gora
Tara
Đerdapska klisura
Veliko interesovanje vlada i za lokacije u blizini Beograd, poput Avale i Kosmaja, ali i mesta kao što su Beli Potok, Rogača i Popović.
Sve traženiji su i objekti na vodi — splavovi i sojenice na Savi i Dunavu, kao i na Ada Ciganlija .
Koliko košta iznajmljivanje vikendice
Najveći broj vikendica spada u srednji cenovni rang od 150 do 300 evra po noći .
U tom rasponu moguće je pronaći dobro opremljene kuće koje primaju od 6 do 10 osoba, što cenu po osobi čini pristupačnom.
Primeri sa tržišta:
Fruška gora (Sremska Kamenica) – oko 170 evra za noć
Avala – oko 280 evra dnevno, uz kapacitet i do 30 osoba za dnevni boravak
Čortanovci – vila sa bazenom oko 200 evra (vikendom i do 360 evra)
Luksuzne opcije za dublji džep
Za one koji žele viši nivo komfora, dostupne su i luksuzne nekretnine:
seoska domaćinstva – oko 690 evra
moderni objekti u Surčinu – oko 750 evra
vile na Fruškoj gori i Dunavu – i preko 800 evra po noći
Ovakvi objekti često nude dodatne sadržaje poput bazena, spa zone, saune i velikih dvorišta.
Na šta obratiti pažnju pre rezervacije
Pre nego što rezervišete vikendicu, važno je da sa vlasnikom precizirate:
maksimalan broj osoba
pravila o buci i muzici
uslove depozita
sadržaje koji su uključeni u cenu
Takođe, preporuka je da birate lokacije udaljene najviše dva sata vožnje kako biste maksimalno iskoristili slobodne dane .
(Bizportal)