Vikendice za prvi maj od 50 do 800 evra: Ove lokacije su najtraženije u Srbiji

Iznajmljivanje vikendica i ove godine ostaje jedna od najpopularnijih opcija, iako su cene primetno više nego ranije.

U 2026. godini, 1. maj pada u petak, a 2. maj u subotu, što znači da zaposlene očekuje produženi vikend od tri dana — idealna prilika za beg iz grada.

Velika potražnja, ali ponuda još postoji

Vikendice se često rezervišu unapred zbog velike tražnje, ali i dalje je moguće pronaći slobodne termine — od skromnih brvnara do luksuznih vila sa bazenom i spa sadržajima, piše Blic.

Najveći motiv za iznajmljivanje ostaje boravak u prirodi i beg od gradske gužve.

Najtraženije lokacije u Srbiji

Među najpopularnijim destinacijama izdvajaju se:

Zlatibor

Fruška gora

Tara

Đerdapska klisura

Veliko interesovanje vlada i za lokacije u blizini Beograd, poput Avale i Kosmaja, ali i mesta kao što su Beli Potok, Rogača i Popović.

Sve traženiji su i objekti na vodi — splavovi i sojenice na Savi i Dunavu, kao i na Ada Ciganlija .

Koliko košta iznajmljivanje vikendice

Najveći broj vikendica spada u srednji cenovni rang od 150 do 300 evra po noći .

U tom rasponu moguće je pronaći dobro opremljene kuće koje primaju od 6 do 10 osoba, što cenu po osobi čini pristupačnom.



Primeri sa tržišta:

Fruška gora (Sremska Kamenica) – oko 170 evra za noć

Avala – oko 280 evra dnevno, uz kapacitet i do 30 osoba za dnevni boravak

Čortanovci – vila sa bazenom oko 200 evra (vikendom i do 360 evra)

Luksuzne opcije za dublji džep

Za one koji žele viši nivo komfora, dostupne su i luksuzne nekretnine:

seoska domaćinstva – oko 690 evra

moderni objekti u Surčinu – oko 750 evra

vile na Fruškoj gori i Dunavu – i preko 800 evra po noći

Ovakvi objekti često nude dodatne sadržaje poput bazena, spa zone, saune i velikih dvorišta.

Na šta obratiti pažnju pre rezervacije

Pre nego što rezervišete vikendicu, važno je da sa vlasnikom precizirate:

maksimalan broj osoba

pravila o buci i muzici

uslove depozita

sadržaje koji su uključeni u cenu

Takođe, preporuka je da birate lokacije udaljene najviše dva sata vožnje kako biste maksimalno iskoristili slobodne dane .

(Bizportal)