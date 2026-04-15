Kako do posla iz snova: Predavanje o pisanju radne biografije i razvoju karijere u Vršcu

Akademija Oxford u saradnji sa Domom omladine Vršac organizuje predavanje na temu „Profesionalna orijentacija i pisanje CV-a“, namenjeno maturantima i svima koji žele da unaprede svoje veštine pri zapošljavanju.

Događaj će se održati u četvrtak, 16. aprila 2026. godine sa početkom u 17 časova, u prostorijama Doma omladine na petom spratu Poslovne kule Centra „Milenijum“.

Polaznici će kroz interaktivan pristup naučiti kako da prepoznaju sopstvene potencijale i kako da se na najbolji način predstave budućim poslodavcima. Poseban fokus biće na strukturi savremenog CV-a, izbegavanju najčešćih grešaka prilikom pisanja i razumevanju procesa selekcije kandidata.

Pozivamo vas da iskoristite ovu priliku i steknete znanja koja će vam pomoći da se izdvojite na tržištu rada. Detaljnije informacije možete pronaći na sajtu akademijaoxford.com.
(Grad Vršac)

