Šahovski klub „Unirea“ u Ritiševu domaćin turnira u šahu 25. aprila

Šahovski klub „Unirea“ u Ritiševu biće domaćin uzbudljivog turnira u šahu koji će se održati u subotu, 25. aprila.

Takmičenje počinje u 19 časova, dok je upis igrača predviđen do 18:45, pa se svim zainteresovanima savetuje da dođu na vreme. Turnir će se igrati po švajcarskom sistemu u 9 kola, sa tempom igre od 5 minuta po igraču, uz kompjutersko parovanje. Takmičenje je rejtingovano, što dodatno daje na značaju i predstavlja odličnu priliku za sve takmičare da unaprede svoj plasman i steknu nova iskustva.

Za regularnost turnira zadužen je sudija Stajić Petar, dok domaćin obezbeđuje kompletnu opremu – šahovske table, figure i časovnike.

Kotizacija za učešće iznosi 500 dinara po igraču, a najuspešniji takmičari biće nagrađeni medaljama za osvojeno prvo, drugo i treće mesto.

Prijave i dodatne informacije moguće su putem telefona: 065/6306109 (Vojna).

Turnir će biti održan u prostorijama Šahovskog kluba „Unirea“, u ulici Mihajla Emineskua bb u Ritiševu.

Dobrodošli su svi ljubitelji šaha – bilo da ste iskusni igrači ili entuzijasti koji žele da osete takmičarski duh!

