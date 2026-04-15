Lara Šoljer dominirala u Apatinu: Zlato i bronza za mladu šampionku

16:02

15.04.2026

Foto: RTV Kovačica

Kuglana u Banji Junaković u Apatinu  bila je domaćin finala Kupa gradova za mlađe kategorije, kao i završnog kola pojedinačnog prvenstva Srbije za seniore. Sportisti iz opštine Kovačica još jednom su potvrdili svoj kvalitet na nacionalnom nivou, osvojivši ukupno pet medalja.

 

Predstavnici Debeljače, Padine i Kovačice, kojih je ukupno bilo 14 u finalima, kući su doneli:
2 zlatne medalje
1 srebrnu medalju
2 bronzane medalje

Uspeh mlade nade iz Debeljače
Zvezda takmičenja bila je šesnaestogodišnja Lara Šoljer, članica kuglaškog kluba „Spartak“ iz Debeljače. Ona je demonstrirala izuzetnu formu nastupivši u dve kategorije:
Zlatna medalja: Osvojila je prvo mesto u konkurenciji mlađih kadetkinja.
Bronzana medalja: Uspela je da izbori postolje i u izuzetno jakoj konkurenciji seniorki.
Ovim rezultatom, Lara se pozicionirala kao jedna od najuspešnijih mladih takmičarki turnira, nastavljajući niz vrhunskih rezultata koji uključuju i titulu prvakinje Vojvodine osvojenu ranije ove godine.

(Pančevac)

