Lara Šoljer dominirala u Apatinu: Zlato i bronza za mladu šampionku
Kuglana u Banji Junaković u Apatinu bila je domaćin finala Kupa gradova za mlađe kategorije, kao i završnog kola pojedinačnog prvenstva Srbije za seniore. Sportisti iz opštine Kovačica još jednom su potvrdili svoj kvalitet na nacionalnom nivou, osvojivši ukupno pet medalja.
2 zlatne medalje
1 srebrnu medalju
2 bronzane medalje
Uspeh mlade nade iz Debeljače
Zvezda takmičenja bila je šesnaestogodišnja Lara Šoljer, članica kuglaškog kluba „Spartak“ iz Debeljače. Ona je demonstrirala izuzetnu formu nastupivši u dve kategorije:
Zlatna medalja: Osvojila je prvo mesto u konkurenciji mlađih kadetkinja.
Bronzana medalja: Uspela je da izbori postolje i u izuzetno jakoj konkurenciji seniorki.
Ovim rezultatom, Lara se pozicionirala kao jedna od najuspešnijih mladih takmičarki turnira, nastavljajući niz vrhunskih rezultata koji uključuju i titulu prvakinje Vojvodine osvojenu ranije ove godine.
(Pančevac)