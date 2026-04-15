Lara Šoljer dominirala u Apatinu: Zlato i bronza za mladu šampionku

Kuglana u Banji Junaković u Apatinu bila je domaćin finala Kupa gradova za mlađe kategorije, kao i završnog kola pojedinačnog prvenstva Srbije za seniore. Sportisti iz opštine Kovačica još jednom su potvrdili svoj kvalitet na nacionalnom nivou, osvojivši ukupno pet medalja.

Predstavnici Debeljače, Padine i Kovačice, kojih je ukupno bilo 14 u finalima, kući su doneli:

2 zlatne medalje

1 srebrnu medalju

2 bronzane medalje

Uspeh mlade nade iz Debeljače

Zvezda takmičenja bila je šesnaestogodišnja Lara Šoljer, članica kuglaškog kluba „Spartak“ iz Debeljače. Ona je demonstrirala izuzetnu formu nastupivši u dve kategorije:

Zlatna medalja: Osvojila je prvo mesto u konkurenciji mlađih kadetkinja.

Bronzana medalja: Uspela je da izbori postolje i u izuzetno jakoj konkurenciji seniorki.

Ovim rezultatom, Lara se pozicionirala kao jedna od najuspešnijih mladih takmičarki turnira, nastavljajući niz vrhunskih rezultata koji uključuju i titulu prvakinje Vojvodine osvojenu ranije ove godine.

(Pančevac)