Karavan podrške krenuo iz Kačareva: Uspešan početak projekta „Snaga cveta kad podrška raste“

Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak“, započelo je realizaciju projekta namenjenog onkološkim i hematoonkološkim pacijentima i njihovim porodicama na teritoriji Južnog Banata.

Prva stanica karavana bilo je Kačarevo, gde se juče okupilo više od 40 učesnika. Uz podršku Sidro fondacije, projekat će trajati sve do novembra, pružajući preko potrebnu edukaciju, psihološku podršku i kreativni podsticaj onima kojima je to najpotrebnije.

Interaktivni program i velika zainteresovanost

Učesnici u Kačarevu su sa oduševljenjem prihvatili interaktivni koncept programa. Pored učešća u kreativnim procesima, veliki broj prisutnih se već prijavio za nastavak psiholoških radionica koje će se održavati u online formatu.

Aktivnosti karavana obuhvataju tri ključna stuba podrške:

Zdravstvena edukacija „Zajedno protiv malignih bolesti“ – dr Dragana Antonijević Đorđević, specijalista socijalne medicine (ZZJZ Pančevo).

Psihoonkološke radionice – Sandra Bijelac, psihoonkološkinja (Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije).

Kreativne radionice „Hajde da cvetamo zajedno“ – Tanja Ivanovski (cvećara „Nađin kutak“).

Podrška tamo gde je najpotrebnija – u lokalnoj zajednici

Osnovna poruka učesnika iz Kačareva je da ovakvi događaji donose novu energiju i motivaciju. Činjenica da karavan dolazi direktno u njihovo mesto stanovanja pruža im snažan osećaj povezanosti i saznanje da nisu sami u svojoj borbi. Uz korisne savete i emotivnu podršku, svi posetioci su dobili informativne flajere i praktične poklone kao uspomenu na zajedničko druženje.

Plan puta: Gde se viđamo do novembra?

Projekat nastavlja svoj put kroz Južnobanatski okrug kako bi podrška stigla do što većeg broja građana. Karavan će do novembra posetiti sledeća mesta:

Jabuka

Dolovo

Starčevo

Opovo

Banatsko Novo Selo

Banatski Karlovac

Bela Crkva

Kako se informisati?

Pozivamo sve zainteresovane pacijente i članove njihovih porodica da prate raspored karavana. Informacije o terminima možete pronaći:

Na internet stranicama i društvenim mrežama nosilaca projekta.

U lokalnim medijima.

Na posterima na odeljenjima onkologije i hematologije Opšte bolnice Pančevo.

U lokalnim zdravstvenim ambulantama.

(Pančevac)