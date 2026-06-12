Pančevo dobija novu sanitarnu deponiju i modernu zatvorenu pijacu

Pitanje upravljanja otpadom i velika komunalna ulaganja obeležili su poslednje zasedanje Skupštine grada Pančeva. Odbornici su doneli odluku da se kroz projekat javno-privatnog partnerstva krene u realizaciju kapitalne investicije – izgradnju kompletne sanitarne deponije koja će trajno podmiriti potrebe grada i svih naseljenih mesta. Trenutni kapaciteti JKP „Higijena“ nisu dovoljni za uklanjanje smeća sa svih javnih površina, a postojeća lokacija se ubrzano puni.

Gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović obrazložio je da je javno-privatno partnerstvo izabrano jer grad ne bi mogao samostalno da iznese ovako masivan projekat u kratkom roku. Odgovarajući na kritike opozicije, Stevanović je podsetio da pančevačka deponija godinama uopšte nije bila u funkciji, te da je proradila tek nakon ogromnih ulaganja.

„Nova deponija, kako je svi u Pančevu nazivamo, u funkciji je od 2015. godine i njen kapacitet se približava kraju. Naša je obaveza da nastavimo ulaganja u ovu važnu infrastrukturu. Želimo da izgradimo preostalih pet kaseta, unapredimo sistem za tretman otpadnih voda i uvedemo sekundarnu separaciju otpada kako bismo smanjili količine koje se trajno odlažu. Izgradnjom novih kaseta kapacitet na novoj deponiji će biti u narednim decenijama dovoljan za potrebe čitavog Grada Pančeva sa svim naseljenim mestima. Takođe, želimo da očistimo postojeće divlje deponije, zatvorimo ih i podignemo nivo zaštite životne sredine na viši nivo. Pančevo je bilo pionir u izgradnji sanitarnih deponija u Srbiji i želimo da tu poziciju zadržimo i u budućnosti“, poručio je Stevanović.

Zelena pijaca postaje novi gradski trg i evropska zatvorena tržnica

Druga velika komunalna tema ticala se uređenja bloka 89, odnosno rekonstrukcije Zelene pijace. Posebnu pažnju odbornika privukla je odluka o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva za uređenje ove zone, za koju je gradonačelnik ocenio da decenijama zahteva sveobuhvatno uređenje. Planirano je da Pančevci dobiju moderan zatvoreni pijačni kompleks po uzoru na savremene beogradske i evropske tržnice.

„Godinama nismo radili dovoljno po pitanju Zelene pijace i svi pomalo snosimo odgovornost za stanje u kojem se danas nalazi. Zato želimo da ovaj prostor pretvorimo u savremen, funkcionalan i reprezentativan deo grada kojim će Pančevke i Pančevci moći da se ponose. Ideja nije samo rekonstrukcija postojeće pijace, već stvaranje potpuno novog urbanog prostora koji će objediniti trgovinu, okupljanje građana i savremene komunalne sadržaje.

Naš cilj je da napravimo prostor otvorenog i zatvorenog tipa, inspirisan modernim pijacama u evropskim gradovima. To neće biti samo pijaca, već svojevrsni gradski trg, mesto susreta i boravka građana, sa natkrivenim tezgama, zatvorenim sadržajima i podzemnom garažom koja će rešiti deo problema parkiranja u centru grada. Verujem da ćemo nakon realizacije dobiti jednu od novih znamenitosti Pančeva, prostor koji će, poput keja, postati mesto na koje će naši sugrađani rado dolaziti“, istakao je Stevanović.

Lokalna samouprava već vodi pregovore sa vlasnicima postojećih lokala kako bi se projekat nesmetano realizovao.

Pored velikih infrastrukturnih tema, odbornici su usvojili i važne odluke iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. Izglasan je plan koji predviđa redovno pružanje usluga ginekološke i pedijatrijske službe u seoskim naseljenim mestima na teritoriji Pančeva, čime se značajno podiže kvalitet lečenja van samog gradskog jezgra. Na sednici su takođe usvojene i izmene planova i programa rada lokalnih javnih preduzeća za tekuću godinu.

(Pančevac)