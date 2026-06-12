Kreativni urnebes u Katranu: Poznata lica potpuno neprepoznatljiva na 21. Fotosofia Celebrity Dayu

ZAGREB – Zagrebački klub „Katran“ ponovo se pretvorio u veliko igralište mašte tokom održavanja 21. Fotosofia Celebrity Dayu. Pod budnim okom umetničkog direktora i poznatog fotografa Damira Hoyke, zvezde domaćeg šou-biznisa iskočile su iz svoje zone komfora i prepustile se kreativnim idejama polaznika ovog tradicionalnog fotografskog seminara.

„Vrhunac svake Fotosofije je upravo ovaj dan, kada važi samo jedno pravilo – zaboravi sve po čemu te publika poznaje“, istakao je Damir Hoyka, zahvalivši kolegama sa javne scene koji godinama podržavaju seminariste i pristaju na najluđe vizuelne transformacije. Za frizure i šminku i ove godine bile su zadužene devojke iz italijanske škole mode i dizajna „Callegari“.

Skijaško odelo, harmonika i beg sa venčanja

Pred objektivima su se našla brojna poznata lica u nesvakidašnjim ulogama. Tarik Filipović i Morana Zibar zamenili su kvizovsku atmosferu poziranjem, a lovkinja iz „Potjere“ je tom prilikom otkrila da je kao dete sama razvijala analogne fotografije. TV voditeljka Ana Brdarić Boljat se nakon skijaške povrede i rehabilitacije hrabro ponovo našla u skijaškom skafanderu, dok je muzičarka Stela Rade na set donela svoju prepoznatljivu harmoniku.

Pravu pometnju napravio je reditelj filma „Svadba“ Igor Šeregi, koji je prošao brzu transformaciju od policajca i di-džeja do odbeglog mladoženje. Pažnju su privukle i televizijske voditeljke Damira Gregoret i Maja Ciglenečki koje su zablistale u zlatnim kreacijama, kao i glumačka legenda Žarko Radić.

Porodični dueti pred objektivima

Ovaj Celebrity Day ostaće upamćen i po učešću poznatih porodičnih parova. U nove uloge i kreativne koncepte uspešno su se uživeli glumci Lovro i Slavko Juraga, muzičari Martin i Anđelko Krpan, kao i umetnička porodica koju čine Ivana Plechinger, Bruno Kovačić i njihov sin Jan Kovačić.

(Pančevac)