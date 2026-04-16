Južni Banat pred izazovom: Stručnjaci upozoravaju na manji odziv za MMR vakcinu

U okviru Evropske nedelje imunizacije, koja se ove godine obeležava pod sloganom „Za svaku generaciju – vakcine deluju“, Zavod za javno zdravlje Pančevo objavio je podatke o obuhvatu vakcinacijom na teritoriji Južnobanatskog okruga za proteklu godinu.

Iako imunizacija ostaje najuspešnija mera zaštite javnog zdravlja, sprečavajući teške bolesti poput dečje paralize, difterije i hepatitisa B, najnoviji izveštaj pokazuje pomešane rezultate kada je reč o odzivu stanovništva u našem regionu.

Gde beležimo najbolje rezultate?

Prema podacima za 2025. godinu, Južni Banat beleži izuzetno visok obuhvat kod nekoliko ključnih vakcina. Više od propisanih 95 odsto obuhvata ostvareno je kod:

BCG vakcine: 98,06%

IPV/DTaP-IPV revakcinacije: 96,97%

MMR revakcinacije: 95,22%

Zadovoljavajući rezultati iznad 90 odsto zabeleženi su i kod vakcina protiv hepatitisa B (93,47%), dT revakcinacije (92,32%) i PCV revakcinacije (90,84%).

Pad MMR vakcinacije kao glavni izazov

Najveći razlog za brigu epidemiologa je značajan pad obuhvata kod prve doze MMR vakcine. Tokom 2025. godine, ovom vakcinom obuhvaćeno je tek 69,68 odsto dece, što je drastičan pad u odnosu na 2024. godinu, kada je taj procenat iznosio 82,90%.

Takođe, blagi pad zabeležen je kod DTaP-IPV-Hib revakcinacije (86,96%) i PCV vakcinacije (88,39%), što ukazuje na potrebu za dodatnom edukacijom roditelja.

Epidemiološka situacija: Bez morbila i besnila

Dobra vest je da tokom 2025. godine u Južnobanatskom okrugu nije bilo registrovanih slučajeva morbila (malih boginja), velikog kašlja, rubele ni zaušaka. Difterija je i dalje eliminisana, dok dečja paraliza nije zabeležena još od 1962. godine.

Što se tiče ostalih oboljenja:

Tuberkuloza: Zabeležen je 21 slučaj, što je blagi porast, ali uz manji broj smrtnih ishoda.

Grip: Vakcinisane su 13.043 osobe, dok su laboratorijski potvrđene 284 infekcije, najviše u Pančevu i Vršcu.

HPV vakcina: Tokom godine dato je 708 doza ove preporučene vakcine, što je manje u odnosu na raniji period.

Besnilo: Već decenijama nema slučajeva kod ljudi, a poslednjih 15 godina ni kod životinja u našem okrugu.

Apel stručnjaka

Iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo podsećaju da je održavanje visokog kolektivnog imuniteta jedini način da se spreči povratak opasnih zaraznih bolesti. Stručnjaci apeluju na građane da prate kalendar obavezne imunizacije i na vreme zaštite najmlađe članove zajednice.

( Zavod za javno zdravlje Pančevo)