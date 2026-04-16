REDAK FENOMEN NA NEBU: Poravnanje planeta utiče na horoskop, a jedan znak je na posebnom udaru!

Ljubitelji astronomije, ali i oni koji veruju u uticaj zvezda, danas sa nestrpljenjem gledaju u nebo. Redak astrološki fenomen, poravnanje planeta koje se prema tvrdnjama astronoma nije dogodilo punih 6.000 godina, izazvalo je pravu pometnju na društvenim mrežama i portalima širom Srbije.

Dok naučnici ovaj događaj posmatraju kao vizuelni spektakl, astrolozi upozoravaju na „energetski potres“. Prema njihovim rečima, ovo poravnanje najjače će osetiti osobe rođene u znaku Ovna.

Šta to znači za vas?

Za Ovnove iz našeg kraja, ovaj period donosi nagle promene na polju karijere i finansija. Savetuje se poseban oprez u komunikaciji i donošenju važnih odluka u narednih 48 sati. Iako ovaj „astrološki haos“ pogađa sve, Pančevci i Vrščani rođeni u ovom znaku mogli bi osetiti pojačan napor, ali i iznenadne prilike koje se pružaju „jednom u životu“.

Bez obzira na to da li verujete u horoskop, večerašnje nebo nad Južnim Banatom biće idealno za posmatranje, pa ako ste u prilici, pronađite mesto sa manje ulične rasvete i uživajte u pogledu koji se pruža jednom u nekoliko milenijuma.

