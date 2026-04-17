Foto-safari u Ivanovu: Priroda i tradicija pred objektivima fotografa

Pitoreskno selo Ivanovo ponovo će u nedelju, 19. aprila postati centar okupljanja ljubitelja prirode i dobrog kadra. Tradicionalni, 19. po redu Foto-safari, koji organizuju Dom kulture „Žarko Zrenjanin” i Foto-klub „Dunavac”, obećava vrhunske fotografije i nezaboravno druženje.

Učesnici manifestacije imaće priliku da kroz svoje objektive zabeleže netaknute pejzaže južnog Banata – od mirnih voda rukavaca Dunava do bogatog životinjskog sveta i retkih ptica koje naseljavaju ovo područje. Poseban motiv za fotografe i ove godine biće autentične narodne nošnje, koje čuvaju tradiciju ovog multikulturalnog mesta.

Pored lova na savršen kadar, cilj Foto-safarija je promocija ekoturizma i podizanje svesti o zaštiti prirodnih staništa. Organizatori ističu da su prijave i dalje otvorene, a pozvani su svi – od profesionalaca sa najmodernijom opremom do amatera koji prirodu beleže mobilnim telefonima.

„Ivanovo nudi inspiraciju na svakom koraku. Ovo nije samo prilika za fotografisanje, već i za razmenu iskustava među kolegama u jedinstvenom ambijentu našeg sela“, poručuju iz organizacije.

Najbolji radovi nastali tokom ove nedeljne avanture neće ostati samo u digitalnim formatima. Deo fotografija biće prikazan široj publici na velikoj izložbi „Ivanovo u fokusu”, koja se tradicionalno održava 15. avgusta, na dan proslave seoske slave.

Svi koji žele da dožive ovu jedinstvenu avanturu, zabeleže posebne trenutke i uživaju u čuvenom ivanovačkom gostoprimstvu, dobrodošli su u nedelju u srce banatske prirode.

