Nenad Josić novi v. d. direktor JP „Mladost“: Održana 16. sednica Skupštine opštine Opovo

Na danas održanoj šesnaestoj sednici Skupštine opštine Opovo, odbornici su jednoglasno usvojili svih šest tačaka dnevnog reda, a najznačajnija kadrovska promena odnosi se na imenovanje novog rukovodioca Javnog preduzeća za proizvodnju, prečišćavanje i distribuciju vode „Mladost“, prenosi Glas Opova.

Nakon što je doneto rešenje o prestanku funkcije prethodnog vršioca dužnosti direktora, Skupština je na to mesto imenovala Nenada Josića, dosadašnjeg zamenika predsednika Skupštine opštine Opovo. Josić je, odmah nakon imenovanja, podneo usmenu ostavku na mesto odbornika i obratio se prisutnima rečima zahvalnosti za dosadašnju saradnju.

„Funkciju koju danas preuzimam prihvatam sa punom odgovornošću, sa jasnim ciljem da JP ‘Mladost’ posluje još efikasnije i transparentnije. Biću posvećen unapređenju kvaliteta usluga i odgovornom upravljanju resursima, nastavljajući politiku razvoja naše opštine koju smo zajednički gradili proteklih šest godina“, istakao je Josić.

Pored kadrovskih rešenja, odbornici su usvojili i nekoliko važnih izveštaja i odluka:

Eksterna revizija: Usvojena je odluka o reviziji završnog računa budžeta opštine za 2025. godinu.

Kultura i obrazovanje: Jednoglasno su prihvaćeni izveštaji o radu Opštinske narodne biblioteke Opovo za 2025. godinu, kao i polugodišnji izveštaj o radu Predškolske ustanove „Bambi“.

Sednica je protekla u radnoj i stabilnoj atmosferi, uz ocenu da lokalni parlament nastavlja sa donošenjem odluka koje su u direktnom interesu građana Sefkerina, Sakula, Barande i Opova.

