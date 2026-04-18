Podrška za najmlađe: Uručeni paketi i kolica za 3 bebe u Opovu

Lokalna samouprava u Opovu nastavila je sa realizacijom programa podrške porodicama, pa su tako u okviru aprilske podele uručeni paketi za bebe i kolica za tri novorođene devojčice iz Opova, Sefkerina i Sakula, prenosi Naše Opovo.

Vredne poklone roditeljima su uručili predsednica opštine Opovo, Anka Simin Damjanov, i pokrajinski poslanik Predrag Ginculj. Oni su tom prilikom istakli da je ulaganje u decu i porodicu jedan od najvažnijih prioriteta opštinske i pokrajinske politike.

„Svako novorođeno dete predstavlja radost za celu zajednicu. Naš cilj je da roditeljima pružimo konkretnu podršku i olakšamo prve korake u roditeljstvu“, izjavila je Anka Simin Damjanov, naglasivši da lokalna samouprava kontinuirano radi na unapređenju mera koje podstiču natalitet.

Pokrajinski poslanik Predrag Ginculj dodao je da će se saradnja lokalnog i pokrajinskog nivoa nastaviti kroz različite projekte čiji je krajnji cilj bolji kvalitet života svih porodica sa decom.

Roditelji koji su prisustvovali uručenju izrazili su veliku zahvalnost, ističući da oprema za bebe i kolica predstavljaju značajnu finansijsku olakšicu u prvim, najzahtevnijim mesecima nakon dolaska novog člana porodice.

