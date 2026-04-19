 Novi sjaj Doma kulture u Kovačici: Završeno renoviranje ulaza i opremanje kuhinje

Tokom marta uspešno su nastavljeni i realizovani značajni radovi na unapređenju infrastrukture Doma kulture „3. oktobar“ u Kovačici. Zahvaljujući podršci lokalne samouprave i Kancelarije za Slovake u dijaspori, ova ustanova sada nudi još kvalitetnije uslove za rad i boravak posetilaca, prenosi RTV Kovačica.

U okviru ove faze radova, kompletno je renoviran ulaz u omladinsku salu, a dodatno je opremljena i kuhinja, čime su značajno unapređeni funkcionalnost i estetika prostora.

Direktor Doma kulture, Jan Tomaš, izrazio je zadovoljstvo postignutim rezultatima, naglasivši da je ulaganje u lepši izgled i prijatniji ambijent od izuzetnog značaja. Prema njegovim rečima, ovakve investicije višestruko doprinose kvalitetu kulturnog života u Kovačici, čineći prostor privlačnijim za sve generacije korisnika i gostiju.