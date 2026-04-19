Vučić u Donjoj Gradini: Predsednik položio venac žrtvama Jasenovca, patrijarh služio parastos

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je danas u Donju Gradinu na obeležavanje Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru NDH.

Vučić je položio venac na grobnom polju “Topole”.

Vence su položili i delegacija Republike Srpske na čelu sa predsednikom Sinišom Karanom, delegacije Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika za praćenje i borbu protiv antisemitizma Jehudom Kaplounom, delegacija Izraela koju predvodi savetnik u ambasadi te zemlje Isak Grin, Udruženje bivših logoraša iz Drugog svetskog rata, delegacija Roma i predstavnici diplomatskog kora.

Dolazak predsednika Vučića izazvao je veliko interesovanje najmlađih, koji su zamolili da se fotografišu sa njim.

U okviru programa obeležavanja Dana sećanja na žrtve zločina genocida počinjenih u okviru Nezavisne Države Hrvatske, u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini, patrijarh Porfirije služio je parastos žrtvama.

Nakon bogosluženja, poglavar Srpske pravoslavne crkve poručio je da Donja Gradina predstavlja mesto najvećeg srpskog stradanja.

– Zato se molitveno poklanjamo svetim jasenovačkim mučenicima, našim sunarodnicima, deci Svetoga Save koji su kroz tamu užasnog ustaškog zla ušli u svetlost vaskrsenja. Njihovo stradanje je prevazišlo vreme i prostor i postalo svedočanstvo vere koja se ne gasi. Sećamo se ne samo svojih, već i žrtava iz jevrejskog i romskog naroda. Sećamo se i svih nedužno stradalih bilo kada i bilo gde, bilo kome da pripadaju – rekao je patrijarh.

On je upozorio da savremeni svet i dalje svedoči novim sukobima i stradanjima.

– Danas smo, na našu žalost i sramotu, suočeni sa bespotrebnim krvoprolićima koji za sobom ostavljaju nove nevine žrtve – naveo je Porfirije.

Dodao je da je poruka vere utemeljena na ljubavi i nadi.

– Poslednju reč ima ljubav i naš Isus Hristos, koji je vaskrsao i pokazao da tama ne može da sakrije svetlost. Ne dolazimo samo da se sećamo prošlosti, već i da učimo od žrtava kako da živimo u sadašnjosti, da čuvamo veru u srcu i ne dozvolimo da nas obuzme gorčina. Da ostanemo ljudi mira, zajednice i pravde, svesni da je život dar Božji i da Bog ima poslednju reč – istakao je patrijarh.

(Pančevac)