Završene konsultacije predsednika Srbije sa strankama: Vučić razgovarao s Alternativom za promene i USS

U Predsedništvu Srbije su oko 9.30 časova završene konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Alternative za promene.

Predsednik opštine Bujanovac i funkcioner Alternative za promene Arber Pajaziti izjavio je danas, posle konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, da su razgovarali o pitanjima važnim za građane Bujanovca, pre svega o ulaganjima u infrastrukturne projekte u toj opštini.

On je novinarima posle sastanka rekao da su razgovarali i o integraciji Albanaca u državne organe, kao i o predlogu da se u Bujanovcu otvori konzulat ambasade Albanije. Pajaziti je rekao da je od predsednika dobio obećanje da će uskoro početi realizacija nekoliko projekata u opštini Bujanovac.

“Dobili smo obećanje od predsednika da će uskoro početi nekoliko projekata da se realizuju u našoj opštini. Takođe, dobili smo i obećanje da država Srbija prihvati da konzulat Republike Albanije bude u Bujanovcu. Čekamo naredne dane da vidimo i konkretne rezultate“, rekao je Pajaziti novinarima.

Predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić izjavio je posle konsultacija da je stav te stranke da zbog stabilnosti zemlje i globalne situacije, izbori treba da se održe u redovnom terminu i istakao da je, ukoliko bude izbora, Ujedinjena seljačka stranka spremna da izađe na njih.

“Kao predsednik Ujedinjene seljačke stranke, predložio sam predsedniku, on će videti, da izbori budu redovni zbog trenutnih dešavanja u svetu. Ukoliko bude potrebe da budu izbori, Ujedinjena seljačka stranka će izaći na izbore. Sa naših 45 odbora spremni smo da izađemo i da zastupamo interes ljudi koji žive na selu, život sela, svih naših građana koji žive u istoku Srbije, ali i u celoj Srbiji“, rekao je Miletić novinarima.

Ocenio je da je sada najvažnji mir i stabilnst i da se država zaštiti od svega što se dešava u svetu. Naveo je da su sa predsednikom Vučićem razgovarali o problemima u jugoistočnoj Srbiji i malim brdskoplaninskim opštinama u kojima je demografska slika veoma loša.

Miletić je rekao da je predložio da se rekonstruiše državni put koji ide od autoputa prema Sofiji, preko Niša prema Knjaževcu, Zaječaru i Boru, od sela Malče i Gramade, kroz Svrljig zbog problema sa klizištima u tom delu.

“Predložio sam da se uvede treća traka u tom delu zbog velikog intenziteta saobraćaja. Za nas bi bilo to veoma bitno, da se taj deo puta rekonstruiše, da ta treća traka bude sagrađena u nekom doglednom vremenu“, kazao je Miletić. Dodao je da je predložio da se rekonstruiše pružni prelaz koji ide kroz Svrljig i koji je u veoma lošem stanju.

“Predsednik se složio i razgovaraće sa nadležnim ministarstvima infrastrukture i saobraćaja, da ovi problemi uđu u rešavanje. Što se tiče radnih mesta, i o tome smo razgovarali, da se nađe način da se otvore radna mesta i u tim malim sredinama, jer svako radno mesto koje se tamo otvori, to je mogućnost da tamo ljudi ostanu da žive“, istakao je Miletić. Naglasio je da su u ovom trenutku Srbiji potrebna sloga i zajedništvo kako bi se prevazišle potencijalne poteškoće.

Konsultacije sa strankama

Predsednik Vučić počeo je konsultacije sa predstavnicima stranaka 3. aprila, a do sada se sastao sa predstavnicima Pokreta socijalista, Saveza vojvođanskih Mađara, Stranke pravde i pomirenja, Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda (PUPS) i Mi – glas iz naroda.

