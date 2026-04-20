Tomaševački most: Vučić na otvaranju novog mosta preko Tamiša

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje otvaranju novog železničkog mosta preko reke Tamiš, “Tomaševačkog mosta”.

Obraćanje predsednika Vučića

– Hvala što ste danas ovde jer znate da je to jasan signal za dodatna i važna ulaganja za Banat pošto smo od uspešnog kraja Srbije uspeli da ovaj deo Banata postane jedan od najsiromašnijih krajeva, rekao je Vučić i dodao da su na prethodnom mostu nitne bile samo ubacivane a ne zavarene pa je bio opasan i bilo je pitanje kad će da se sruši.

– Pravićemo i drumski most i zamenićemo stolariju na osnovnoj školi, to ćete već moći da vidite u narednim danima…, dodao je i naglasio da svojim saradnicima stalno naglašava da ljude zanima ono što za njih mnogo znači u svakodnevnom životu jer se toliko govori o velikim projektima a zaboravljaju se manji – njihova glavna ulica koja im je sve na svetu, stolarija u školi, da deci bude toplo zimi…

– Rekli su mi da će koštati milijardu a biće milijarda i 200-300 miliona evra da spojimo Beograd preko Pančeva sa Zrenjaninom i Kikindom do Bogojeva i Sombora… Ubrzano radimo na auto-putu Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, rekao je Vučić dodajući da će za dve godine biti završen auto-put BG-ZR pa će do Beograda trebati 35-40 minuta, pa će ljudi moći da žive u Zrenjaninu a rade u Beogradu ili Novom Sadu.

Na reči meštanina da je stanica u Orlovatu u lošem stanju, Vučić je rekao da će doći za par dana i da će ih iznenaditi pa dodao da se nervira kad vidi kakve su rupe na nekim putevima gde nije ulagano po 40 godina.

– Sad ćemo polako sve da obnavljamo da pravimo moderne železničke stanice jer realno nismo ni imali železnicu do skoro, kazao je Vučić koji je prethodno da kad traži da vidi kako šta gde izgleda oni mu pokažu ono novo, a iza u očajnom stanju.

Novi železnički Tomaševački most preko reke Tamiš gradi se nedaleko od postojećeg, železničko-drumskog mosta između Orlovata i Tomaševca, sela na teritoriji grada Zrenjanina.

Infrastruktura železnica Srbije počela je 31. maja prošle godine radove na izgradnji novog železničkog mosta preko reke Tamiš, čija je dužina oko 120 metara i koji se nalazi na pruzi između Pančeva i Zrenjanina. Ugovoreni rok za završetak radova bio je 460 dana.

Celokupna ugovorena deonica iznosi 1.400 metara. Glavni nosač novog mosta je čelična konstrukcija koja premošćava tri raspona od po 40 metara replicirajući stari most.

Izvođač će na kraju projekta ugraditi 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika betona u sam most, dok će se na celoj deonici postaviti 170 tona šina i 1.800 pragova na cementom stabilizovanom nasipu u koji će biti ugrađeno 24.000 kubika materijala.

Vrednost ovog mosta je 12,5 miliona evra.

“Posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije radile samostalno ovakav projekat. Bolje je kad mi radimo nego stranci”, rekao je Vučić tokom obilaska.

(Pančevac)