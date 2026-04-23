Fudbal spaja: Bratski duel Omoljice i Kameruna

Na fudbalskom terenu u naselju Zlatica, gde se već po tradiciji okupljaju meštani Omoljice, ove godine zabeležena je scena kakva se retko viđa – domaćini i gosti iz daleke Afrike zajedno su istrčali na teren, ali i podelili mnogo više od igre.

Sunčano popodne, vesela graja i lopta koja prelazi s noge na nogu – na prvi pogled sve je ličilo na još jedno uobičajeno druženje uz najvažniju sporednu stvar na svetu.

Ipak, ovog puta odigrana je više nego prijteljska utakmica između ekipe domaćina i mladića iz Kameruna, koji su u Srbiju došli trbuhom za kruhom i posao pronašli na gradilištima.

Jedan od njjihovih domaćina, Jovan Baralić, upoznao ih je upravo radeći na jednom od gradilišta u Staroj Pazovi, gde rodila se ideja o druženju koje je brzo preraslo u pravo malo međunarodno prijateljstvo.

– Plan je bio da dođu za Uskrs, kada se ovde na turniru okuplja i po nekoliko stotina ljudi. Kako zbog posla nisu mogli, dogovorili smo se da druženje pomerimo. I evo – možda i bolje, jer smo imali vremena da sve organizujemo kako treba – kaže Jovan.

Na utakmici borbeno, ali krajnje prijateljska atmosfera prepuna osmeha.

Van terena, razmenjuju se utisci, jezici se mešaju, ali se razumevanje ne dovodi u pitanje.

Jedan od gostiju, Feliks, u Srbiji je godinu dana. Kaže da mu je ovo prvi dolazak u Omoljicu, ali ne krije oduševljenje.

– Ljudi su ovde veoma prijatni. Sviđa mi se život u Srbiji i drago mi je što sam ovde – kaže uz osmeh ovaj dobroćudni Kamerunac.

Afrikanac posebno ističe to što ovde ljudi upravo prepoznaju njegovu zemlju po vrsnim fudbalerima, kao što je pre svega bio Rože Mila.

Ovaj as postao je nadaleko čuven 1990. godine nakon što je u poznim fudbalskim godinama briljantnim potezima doveo svoju reprezentaciju u četvrtfinale Svetskog prvenstva sa Engleskom, kada je, nakon vođstva od 2-1, nezasluženo poražena zahvaljujući sumnjivim penalima.

Naravno, mnogi su se prisećali i drugih legendarnih igrača, od Omama Bijika, preko Samjuela Eta, do Zangba Anguise.

Susreti poput ovog u Omoljici pokazuju da su sport i svakodnevni život često najbolji mostovi među ljudima – bez obzira na to odakle dolaze.

(Pančevac/J. Filipović)

