I Omoljica u ritmu ljubavi za Maju: Veliki humanitarni koncert KUD-a „Žisel” u nedelju

18.03.2026

Foto: Privatna arhiva
Nakon održanog koncerta u Jabuci, i meštani Omoljice pokazuju svoje veliko srce. Kulturno-umetničko društvo „Žisel”, u saradnji sa Udruženjem „Ognjište”, organizuje humanitarni koncert „U ritmu ljubavi – za Maju”. Događaj će se održati u nedelju, 22. marta, u 19 sati u Domu kulture u Omoljici.
Sav prikupljen prilog namenjen je Maji Veličković, majku troje dece iz Pančeva, kojoj je hitno potrebna pomoć za nastavak lečenja u inostranstvu. Brojni prijatelji i umetnici odazvali su se pozivu da pesmom i igrom daju doprinos ovoj borbi za život.

 

Učešće na koncertu dosad su potvrdili članovi KUD-a „Mladost“ iz Kovina, dečji ansambl KUD-a „Aca Obradović“ iz Bavaništa, kao i izvođački ansambl KUD-a „Bećarac“, zatim afirmisana etno-pevačica Tijana Stamenković iz Starčeva i talentovani mladi pevač iz Ivanova Mateja Guran, a nastupiče i Plesna grupa
„Mažoretkinje – pančevačke lavice“.

Folkloraši „Žisela” ovaj put prezentovaće svoja tri igračka ansambla svih uzrasta i pozivaju sve sugrađanke i sugrađane da u što većem broju dođu i doprinesu ovoj humanitarnoj akciji.

(Pančevac/J. Filipović)

Jabuka igrala za Maju: Prikupljeno više od 250.000 dinara

Pančevački lekari i kolege iz Rumunije u zajedničkoj misiji: Omoljica domaćin velikog zdravstvenog projekta

OMOLJICA: Dejan Stefanov na mestu predsednika društva pčelara

