Završen jubilarni „Omoljica Urban Paint”, školu krase novi murali

Na zidovima škole crtala su velika imena poput Arteza, Kolosova, Toxic City Squada, Runka, Jele i YOO, dok je za dobru atmosferu i muzičku podršku bio zadužen dj Lider.

Deseti festival grafita pod nazivom „Omoljica Urban Paint“ (OUP) održan je proteklog vikenda u pomenutom pančevačkom selu, koje sada krase novi ekstravagantni crteži moderne umetnosti.

Prema rečima glavnog organizatora i osnivača festivala, Bogdana Gligorića, tom prilikom radilo se na fasadi Osnovne škole „Dositej Obradović“.

– Vreme nas je poslužilo, jer je bilo veoma sunčano za ovo doba godine, pa smo mogli nesmetano da crtamo. Sve u svemu, mi smo zaista uživali, a mislim da su i posetioci festivala bili oduševljeni – rekao je Gligorić.

Gligorić ističe da su ovo crtanje grafita podržali „Pan Ledi“, „Signit“, „Zoki 2015“, CD, D59B, „N_Heat“ i „Beowallz“.

– Moram da napomenem i to da je omoljička škola, pored toga što nam je ustupila zidove za grafite, obezbedila i piće i obroke, kako bismo imali energije dva dana crtanja. Zadovoljan sam ovim događajem, ali što se mene lično tiče ovo mi је poslednji OUP. Makar, zasada. Međutim, ako se otvori opcija da dobijem još neki zid u selu verovatno ćemo organizovati festival ponovo – poručio je ovaj omoljički umetnik.

(Pančevac/J. Filipović)

Pančevački lekari i kolege iz Rumunije u zajedničkoj misiji: Omoljica domaćin velikog zdravstvenog projekta

OMOLJICA: Dejan Stefanov na mestu predsednika društva pčelara