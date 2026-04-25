Vojvodina ulaže u vodovode: Konkurs otvoren do 8. maja

Pokrajinski sekretarijat raspisao je konkurs za sufinansiranje izgradnje i sanacije vodnih objekata u javnoj svojini. Za ovu namenu u 2026. opredeljeno je ukupno 272,5 miliona dinara.

14:00

25.04.2026

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je konkurs za sufinansiranje izgradnje i sanacije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine. Za ovu namenu u 2026. godini opredeljeno je ukupno 272,5 miliona dinara.

Ciljevi i uslovi konkursa:
Namena: Unapređenje životnih uslova i obezbeđivanje čiste pijaće vode za domaćinstva i industrijske zone.

Iznos podrške: Maksimalni iznos po projektu je 65 miliona dinara (bez PDV-a).
Procenat sufinansiranja: Bespovratna sredstva mogu pokriti i do 100% prihvatljivih troškova.

Pravo učešća: Lokalne samouprave u Vojvodini, za potrebe svojih javnih komunalnih preduzeća.

Prijave se podnose do 8. maja 2026. godine, a svaka opština ili grad može podneti više prijava radi unapređenja vodosnabdevanja i sprečavanja migracija stanovništva iz ruralnih sredina.

(Pančevac)

