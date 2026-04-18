Glogonjski park u novom ruhu: Od „retro“ valjka do zip-lajna

U Glogonju su u prethodnih dana, u organizaciji lokalnih institucija Mesne zajednice i komunalnog preduzeća, popravljane i farbane sprave na dečjem igralištu u parku.

Pored toga, na istom mestu sanirane su i sve oštećene klupe.

Predsednik Skupštine Mesne zajednice Glogonj, Slavko Jovanovski, ističe da je najvise pažnje privukla obnova kultnog valjka, koji praktično predstavlja simbol glogonjskog parka.

– Prema tvrdnji starijih meštana, ovaj valjak se nalazi u parku još od asfaltiranja tamošnjih staza sedamdesetih godina prošlog veka. Pored ostalog vredi napomenuti jos i popravku zip-lajna na novom dečjem igralištu – navodi Jovanovski.

(Pančevac/J. Filipović)

