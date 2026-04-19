Ne kupuj – udomi Vojlovčane i Mićka

Društvo prijatelja životinja „Ljubimci” i „Pančevac” organizuju akciju pod sloganom „Ne kupuj – udomi”, a ove nedelje predstavljamo Vojlovčane i Mićka.

Mićko

Ovaj lepotan je je jedan veliki borac, koji je pregurao teško oboljenje i deset dana borbe.

Pobedio je i danas je savršen pas – mio, nežan, mazan, naučen na povodac, voli ljude i uživa u pažnji.

Mićko je manjeg rasta, ima oko 10 kilograma – taman za zagrljaj.

Kastriran je, čipovan i vakcinisan protiv zaraznih bolesti i besnila, a sve ostalo može se saznati na kontakt-telefon 064/200-75-07.

Vojlovčani

Dva malena mešanca, dečak i devojčica, traže svoj prvi siguran dom.

Stari su oko dva meseca i veoma su razigrani i druželjubivi.

Ako je neko u potrazi za čuvarem i prijateljem za šetnju i razbibrigu, ovi čupavci su pravi izbor.

Sve druge informacije mogu se dobiti na telefon 066/666-18-00.

Sve informacije o ovoj akciji mogu se dobiti na imejl adresi ljubimci.pancevo@gmail.com.

Ukoliko neko želi da udomi napuštenog psa ili štene – rasnog ili mešanca, ili je životinju izgubio, trebalo bi da pozove gradsko prihvatilište na 013/352-48.

Na ovaj način svako može da pronađe vernog prijatelja za ceo život!

(Pančevac/J. Filipović)

