Dolovo: Očuvanje tradicije kroz radionice za mlade

U prostorijama Udruženja žena „Dolovke“ u Dolovu održana je treća radionica za decu i omladinu pod nazivom „Oklagija – tanjim testo, debljam ukućane“. Radionica je realizovana u okviru projekta „Ono naše što nekad bejaše“, koje je sprovelo ovo Udruženje, prenosi RTV Pančevo.

U okviru Pokrajinskog konkursa Zavoda za rodnu ravnopravnost sproveden je projekat koji je Udruženju žena iz Dolova omogućio opremanje prostorija i realizaciju mesečnih radionica tokom cele godine. Pokretač projekta, Mira Jovanović, naglasila je da je cilj radionica očuvanje tradicije i prenošenje znanja na mlađe generacije.

Prenošenje tradicije kroz učenje mlađih generacija, predstavlja osnov za zaštitu kulturnog nasleđa Južnog Banata i Dolova. Upravo tradicija je temelj opstanka našeg udruženja, čija je misija da se ona sačuva i prenese dalje, istakla je predsednica Udruženja žena „Dolovke“, Katica Smiljković.

Učenici osnovnih i srednjih škola podelili su svoja iskustva u pravljenju kiflica i razvlačenju testa u radionici „Oklagija – tanjim testo, debljam ukućane“, ističući da im je rad sa testom bio zanimljiv i poučan.

Sledeća radionica biće održana u martu, pred praznik Mladenci, a zatim u aprilu i maju. Nakon letnje pauze, program se nastavlja od septembra. Cilj je da se mladi upoznaju sa različitim veštinama iz tradicije, pa Udruženje žena „Dolovke“ poziva sve zainteresovane da se pridruže.

(RTV Pančevo)