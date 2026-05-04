Plave kante za čistije Starčevo: Počela podela posuda za reciklažu domaćinstvima

STARČEVO / PANČEVO – JKP „Higijena“ Pančevo započelo je danas u naseljenom mestu Starčevo podelu plavih kanti namenjenih primarnoj separaciji ambalažnog otpada. Reč je o nastavku projekta kojim se građanima omogućava da direktno na svom kućnom pragu izdvajaju sekundarne sirovine poput PET boca, papira, kartona i limenki.

Kako preuzeti kantu?

Svi registrovani korisnici usluga „Higijene“ u Starčevu mogu besplatno preuzeti svoju kantu radnim danima u periodu od 9 do 17 sati. Za potpisivanje Ugovora o dodeli posude (zapremine 240 litara), potrebno je priložiti:



Važeću ličnu kartu vlasnika domaćinstva;

Noviji račun JKP „Higijena“.

Kantu može preuzeti i član domaćinstva uz ličnu kartu vlasnika.

Oprema za zeleniju budućnost

Ovaj kontingent od 3.000 kanti obezbeđen je zahvaljujući saradnji sa operaterom „Ekostar pak“. Cilj je da se pokriju sva individualna domaćinstva, čime se Pančevo i okolna mesta približavaju broju od preko 10.000 podeljenih posuda. Prethodno je slična akcija uspešno sprovedena u naselju Dolovo.

Iz „Higijene“ podsećaju da se na svakoj kanti nalazi nalepnica sa jasnim uputstvom, kako bi se proces reciklaže odvijao pravilno i efikasno.

Informacije:

Za sve dodatne nedoumice, građani se mogu obratiti radnoj jedinici „Ekosirovina“ na broj telefona: 060/3277-820.

Čistije, ipak može!